Disturbios en Univalle: encapuchados causan caos y bloqueos en el sur de Cali

Nuevamente, encapuchados protagonizaron disturbios a las afueras de la Universidad del Valle, en el sur de Cali, en la tarde de este miércoles, lo que obligó a la evacuación del personal administrativo y estudiantil del lugar debido a la detonación de papas bomba.

Este hecho ocasionó el bloqueo de las vías aledañas y la intervención de la Secretaría de Movilidad con un plan de desvíos para evitar que los ciudadanos que se movilizan por el sector quedaran atrapados en los enfrentamientos.

"Vuelve y juega: esto no es protesta, es terrorismo. El rector de Univalle debe actuar para prevenir estos hechos violentos. Alcalde @alejoeder, recupere el orden y evite que se repita lo de la semana pasada", manifestó Juan Felipe Murgueitio, concejal de Cali.

Y es que esto ocasionó pánico en los habitantes de las zonas aledañas al sitio, quienes tuvieron que resguardarse en sus hogares. Además, algunos locales comerciales tuvieron que cerrar sus puertas para evitar quedar en medio de los enfrentamientos.



"En menos de una semana, encapuchados de Univalle bloquean la Pasoancho y afectan a miles de caleños. La semana pasada quemaron tractomulas y hurtaron una moto oficial; hoy repiten los disturbios", dijo el cabildante.

La Policía Metropolitana, por su parte, se desplegó con varios uniformados en la zona para evitar mayores afectaciones e intervenir el plantel educativo ante posibles desmanes que pudieran presentarse por cuenta de los encapuchados.