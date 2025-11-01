Dos caravanas de motociclistas recorrieron Cali durante la noche de Halloween

Miles de motociclistas salieron durante la noche del viernes 31 de octubre a las calles de Cali para participar en las caravanas de celebración de Halloween en la capital vallecaucana. Los recorridos iniciaron alrededor de las 10 de la noche y se extendieron hasta aproximadamente las dos de la madrugada.

Fueron dos las caravanas que se realizaron: una partió del sector de Siloé y transitó por la Calle 5.ª hacia el norte de la ciudad; la otra inició en el sur, en inmediaciones del barrio Ciudad 2.000, recorrió la Avenida Simón Bolívar y se concentró en la Autopista Suroriental. Al finalizar, cientos de conductores se agruparon en el sector de La Luna, en el centro de Cali.

La jornada estuvo vigilada por las autoridades desde el Centro Automático de Despacho del comando de la Policía, con apoyo del helicóptero Halcón y de diferentes puestos de control en las vías principales. Esto permitió una reacción oportuna para evitar traumatismos en la movilidad, especialmente para los ciudadanos que no participaron en las caravanas.

“Podemos dar un balance muy positivo, donde todos los caleños se pudieron movilizar por las diferentes vías y nuestros niños pudieron disfrutar en los lugares abiertos al público, como centros comerciales y actividades realizadas en paz. Logramos la captura de tres sujetos por el delito de porte ilegal de armas y la inmovilización de más de 300 motocicletas”, señaló el coronel Andrés Arias, comandante operativo de la Policía de Cali.



Hay expectativa sobre lo que sucederá el resto del puente festivo, ya que existen más convocatorias de caravanas de motociclistas en Cali. Las autoridades continuarán con los controles para garantizar que estas jornadas se desarrollen sin complicaciones.