Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Dos coroneles de la FAC retirados serán los nuevos secretarios de Seguridad y Movilidad de Cali

Dos coroneles de la FAC retirados serán los nuevos secretarios de Seguridad y Movilidad de Cali

Tras la renuncia masiva en la Alcaldía de Cali, se anunciaron nuevos nombramientos en Seguridad, Movilidad, Comunicaciones y Proyectos Especiales. No se descartan más cambios, incluso, en Emcali.

