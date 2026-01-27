Dos coroneles de la FAC retirados serán los nuevos secretarios de Seguridad y Movilidad de Cali

Luego de la renuncia masiva de funcionarios públicos de la Alcaldía de Cali, se conocieron los nuevos perfiles de quienes asumirán, a partir de ahora, las distintas dependencias de la administración municipal.

Uno de los cambios más sonados se dio en la Secretaría de Seguridad y Justicia. En este último periodo del alcalde Alejandro Eder, el cargo será asumido por Javier Garcés, oficial retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, con más de 20 años de experiencia en inteligencia, análisis estratégico y coordinación interinstitucional. Garcés es especialista en Seguridad y Defensa Nacional, magíster en Ciencias Militares y administrador aeronáutico, con trayectoria en gestión pública.

"Yo soy alcalde porque yo amo servir y para servir bien, debemos escuchar. La seguridad es prioridad. Por eso, reforzaremos la presencia en las calles. Queremos que los caleños estén más seguros, pero sobre todo, que se sientan más seguros.Nuestros nuevos secretarios llegan a servir con experiencia y sensibilidad social", dijo Alejandro Eder.

En la Secretaría de Movilidad estará Sergio Moncayo Velásquez, administrador aeronáutico con más de 24 años de trayectoria en la Fuerza Aérea Colombiana, institución en la que alcanzó el grado de coronel.



Allí ocupó cargos operativos y gerenciales, liderando procesos estratégicos y de gestión institucional. Es experto en seguridad y defensa nacional, con formación en seguridad aérea, gestión por procesos, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Servicios de Movilidad.

"En movilidad, trabajaremos para que Cali se mueva mejor y más rápido. El orden en las vías tambiénsalva vidas. Seguiremos cuidándolas y manteniendo siempre el diálogo con la ciudadanía basado en el respeto. He ordenado que seguridad y movilidad avancen juntas", expresó el mandatario.

Por su parte, Mabel Lara dejará la Secretaría de Desarrollo Económico y asumirá como gerente de Proyectos Especiales. Es periodista y politóloga, con una sólida trayectoria en gestión pública, desarrollo económico y asuntos internacionales. Es becaria del programa Innovation & Leadership in Government (ILG) de la Universidad de Georgetown, magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y especialista en Gerencia del Desarrollo Social de la Pontificia Universidad Javeriana.

"Muy pronto anunciaremos ajustes mejorando su coordinación. Nuestra prioridad es clara, que Cali esté mejor y que sus ciudadanos se sientan mejor.", señaló el alcalde.

Entre tanto, la Oficina de Comunicaciones será asumida por Carlos Augusto Albán, comunicador social de la Universidad del Valle y politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 35 años de experiencia en medios de comunicación, docencia universitaria y comunicación estratégica. Ha ocupado la dirección de comunicaciones en distintas entidades del orden nacional y ha trabajado en medios de alcance nacional. Desde hace más de 25 años es director de una agencia de comunicaciones.

Cabe recordar que de sus cargos salieron Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia; Gustavo Orozco, secretario de Movilidad; Ossiel Villada, jefe de la Oficina de Comunicaciones, y Mabel Lara, quien ahora asume un nuevo rol. No se descartan cambios de fondo en EMCALI, luego de que la Procuraduría ratificara la suspensión del gerente general Roger Mina y del gerente de Energía, José Insuasti.

