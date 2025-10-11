Dramático relato de sobreviviente de choque que dejó 5 muertos y 10 heridos en vía de Tumaco

Blu Radio conoció el testimonio de una de las sobrevivientes del accidente que se registró en el sector de la vereda La Espriella, en la zona rural de Tumaco, Nariño, donde cinco personas fallecieron y diez más resultaron heridas.

Úrsula Cortez jamás pensó que la aerován que 24 horas antes la había llevado a su casa era la misma en la que estuvo a punto de perder la vida junto a su hija de tres años, luego de que el automotor de servicio de transporte de pasajeros interveredal colisionara aparatosamente contra un camión de carga en el kilómetro 49 de la vía que de Ricaurte conduce a Tumaco, en el Pacífico nariñense.

“La combi la cogí antes de las siete de la mañana del viernes 10 de octubre y la cojo todos los días porque voy a trabajar en el sector de la Variante, eso es en el kilómetro 54 en la carretera al mar”, dijo Úrsula.

“Eso fue algo impactante. Íbamos normal, el conductor mantenía una velocidad normal, yo llevaba a mi hija cargada porque le acababa de dar un líquido. De un momento a otro miro hacia el frente y veo un camión que viene en zigzag, y cuando abrazo fuerte a mi hija sentimos el totazo”, narró a Blu Radio la sobreviviente.



“Yo salí expulsada con la niña porque estaba en el asiento atrás del conductor y sentí que no podía respirar, y digo: ‘Dios mío, Dios mío’, sin soltar en ningún momento a mi hija. ‘Dios mío, dame fuerzas para pararme’”, relató la angustiada madre de familia.

Accidente en Tumaco. Suministrada.

“Uno queda como en shock. Yo solo pensé en Dios y en mi hija, y abracé más fuerte a mi niña y dije: ‘Dios mío santo, ahí iba yo en esa camioneta’”, señaló Úrsula.

Advirtió la señora Cortez que lo que vivió después es algo inexplicable, que el carro quedó totalmente destruido y que la vida le dio una segunda oportunidad para vivir a ella y a su hija de tres años de edad.

“Cuando sentimos el golpe de frente, abracé fuerte a mi hija y quedé a un lado del vehículo. Por fortuna, mi hija solo sufrió una herida pequeña en la cabeza y parece que tiene fractura en una de sus piernitas”, dijo la desconsolada madre de familia.

Ella viajaba en el vehículo junto con 14 personas más, de las cuales tres murieron de manera instantánea y otras dos fallecieron cuando recibían atención médica en un hospital de la región. Otras diez personas, como ella, resultaron heridas de consideración.

Úrsula dice que el accidente ocurrió en el kilómetro 49, pasadas las 8:30 de la mañana del viernes 10 de octubre, y que es un milagro que haya quedado con vida, porque, como fue el totazo y ver cómo quedó el carro en el que minutos antes viajaban, era para haber fallecido todos los pasajeros.

“El conductor trató varias veces de esquivar el camión, pero ese carro se fue de una contra la combi y fue imposible evitarlo”, dijo doña Úrsula, quien aseguró que, pese a que el conductor intentó reaccionar, todo ocurrió en fracción de segundos.

"Nunca pensé que iba a morir. Agarré fuerte entre mis brazos a mi hija de 3 años y le pedí a Dios que nos salvara". Ese fue el dramático testimonio de una de las sobrevivientes que resultaron heridas en el trágico hecho que se registró en el kilómetro 49 en la vía entre Ricaurte… pic.twitter.com/9W5x81esTV — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 11, 2025

En el trágico hecho perdieron la vida Segundo Laurentino Solarte, Beiby Patricia Garcés, Adiela Arias, Sulcari Moncayo y Olmedo Arias. Los heridos están siendo atendidos en centros asistenciales de Tumaco y Pasto.