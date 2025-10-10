Grave accidente de tránsito deja al menos siete muertos en Nariño

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en Nariño, dejando un total de siete personas muertas. Habitantes de la vereda La Espriella, en la vía a Tumaco, alertaron a las autoridades sobre el siniestro.

El accidente, ocurrido a seis horas de Pasto, involucró una van de servicio intermunicipal, la cual quedó totalmente destruida tras chocar aparatosamente contra un camión de carga. Por el momento no se desconoce la identidad de las personas fallecidas.

Accidente en Tumaco. Suministrada.

Según primeras versiones, al menos 15 personas viajaban en el vehículo y se conoció que habitantes de la vereda La Espriella lograron sacar con vida a cuatro personas.

