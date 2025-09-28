Accidentes de tránsito dejaron 368 muertos durante siete meses en Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, lanzó una fuerte advertencia sobre la situación de seguridad vial que enfrenta el departamento. A través de sus redes sociales, el mandatario compartió un video de un accidente reciente en el que dos motociclistas resultaron ilesos por fortuna, pero aprovechó el caso para recordar que la mayoría de siniestros similares tienen un desenlace fatal.

De acuerdo con el reporte compartido por Rey, entre enero y julio de 2025 se reportaron 368 muertes en accidentes de tránsito en el departamento, de las cuales el 53 % corresponden a motociclistas, el 24 % a peatones y el 9 % a ciclistas. Las víctimas más frecuentes están entre los 20 y 30 años en el caso de los motociclistas, mientras que el 60 % de los peatones fallecidos eran mayores de 50 años.

El exceso de velocidad se ha consolidado como el principal factor de riesgo. Según el mandatario local, el 51 % de los accidentes que involucran motocicletas tienen como causa directa la velocidad, y entre enero y agosto se impusieron 94.309 comparendos por esta infracción. De ellos, el 68 % fue por exceder los límites, el 10 % por no tener revisión técnico-mecánica y el 5 % por adelantar en zonas prohibidas.

Pese a que la Gobernación ha adelantado más de 1.000 operativos, incluidos 180 con radar y controles nocturnos a motos deportivas, Rey aclaró que su capacidad de acción está limitada a las vías departamentales. En las carreteras nacionales, explicó, no tienen competencia directa, aunque trabajan de manera articulada con la Policía de Tránsito y Bomberos para atender emergencias y reportar irregularidades.



A mediados de septiembre se presentó un siniestro vial donde dos motociclistas sufrieron una aparatosa caída, afortunadamente sin víctimas fatales; sin embargo, en la mayoría de casos, los implicados mueren.



Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es que más de la mitad de los accidentes mortales ocurren durante los fines de semana, lo que evidencia episodios de conducción imprudente, exceso de confianza o consumo de alcohol.

“¡Hay que reducir la velocidad ante esta pandemia que estamos enfrentando! Y eso solo depende de su decisión”, expresó el gobernador en su mensaje, invitando a los conductores a asumir la responsabilidad individual como principal herramienta de prevención.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial también ha registrado cifras alarmantes: solo en 2024, Cundinamarca cerró con 671 muertos en accidentes de tránsito, de los cuales 351 eran usuarios de motocicleta.

La Gobernación insistió en que ninguna obra de infraestructura, control policial o campaña educativa será suficiente si los conductores no deciden bajar la velocidad. En palabras del mandatario: “Independientemente del tipo de vía, el exceso de velocidad está costando vidas. Frenar no es una sanción: es un acto de respeto por la vida”.