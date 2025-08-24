En Cali despiden al patrullero Michael Astaiza, víctima del atentado en Antioquia

Tras los respectivos actos judiciales adelantados por la Fiscalía y Medicina Legal en la ciudad de Medellín, en las últimas horas se realizó el traslado de los cuerpos de los 13 policías asesinados durante el atentado con explosivos en la zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia.

Derriban helicóptero de la Policía en Amalfi. Foto: Apoyo Héctor Santamaría

Es así como, en la mañana de este domingo, 24 de agosto, arribó a Cali el cuerpo del joven patrullero Michael Steven Astaiza Ortiz, una de las víctimas del atentado. Desde la Funeraria La Fraternidad, en el sur de la ciudad, familiares, amigos, compañeros de institución y ciudadanos del común se reúnen desde tempranas horas para rendirle homenaje.

En medio de aplausos, lágrimas y oraciones, la familia expresó que recuerdan al joven como un servidor público comprometido y dedicado a proteger a los ciudadanos.

“Mi primo era muy alegre, estaba luchando por sus sueños, pero lastimosamente hoy lloramos su partida, por falta de garantías del Gobierno”, expresó Shirley Uribe Guevara.

Este atentado en Antioquia, que cobró la vida del patrullero Michael Steven, ocurrió el mismo día del ataque a la Base Aérea de Cali, el cual también dejó seis personas fallecidas.

Sobre los hechos ocurridos en Amalfi, se sabe que, aparte de las recompensas anunciadas por la Gobernación de Antioquia, que ofrece 200 millones de pesos por información sobre los responsables de este trágico hecho, el ministro de Defensa anunció que el Gobierno Nacional ofrece 2.000 millones de pesos por alias ‘Chejo’, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las FARC, así como 300 millones de pesos por alias ‘Guaricho’ y ‘El Eléctrico’, quienes seguirían en el mando.