Fueron trasladados desde Medellín a ciudades de orígen los policías asesinados en Amalfi

Tras los respectivos actos judiciales adelantados por parte de la Fiscalía y Medicina Legal en la ciudad de Medellín, en las últimas horas se ha llevado a cabo el traslado de los cuerpos de los 13 policías asesinados durante el atentado con explosivos en zona rural del municipio de Amalfi.

Según indicó a Blu Radio el comandante de la Policía Antioquia, el coronel Óscar Mauricio Rico, el sábado 23 de agosto desde el aeropuerto José María Córdova en Rionegro cuatro de los uniformados fueron enviados a la ciudad de Bogotá, mientras que otros dos fueron trasladados por tierra a sus ciudades de origen tras un homenaje y un acto religioso que se cumplió en el comando de la Policía Antioquia.

Uno de ellos es el patrullero Jhonatan Jiménez, cuyo sepelio será en la ciudad de Medellín, y los otros seis uniformados fueron trasladados en la mañana de este domingo 24 de agosto a lugares como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Sucre y Barranquilla donde sus familias les darán el último adiós.

Ataque con dron Amalfi. Suministrada.

"Ya cuatro cuerpos salieron de Rionegro anoche mismo. Es una labor que estamos haciendo con la Fiscalía. Ayer tuvimos tres que salieron por tierra y ahorita en la mañana tenemos el desplazamiento de los otros funcionarios a sus lugares de origen", destacó Rico.

Aparte de las recompensas anunciadas por parte la Gobernación de Antioquia de 200 millones por responsables de este trágico hecho, el ministro de Defensa anunció por parte del Gobierno nacional 2.000 millones de pesos por alias ‘Chejo’, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, así como 300 millones de pesos por alias ‘Guaricho’ y ‘El Eléctrico’ quienes seguirían en el mando.