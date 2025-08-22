Atentado a la Policía en Amalfi también acabó con la vida de los perritos Telmo y Leaster

La tragedia tras el atentado del que fue víctima en las últimas horas la fuerza pública en el Nordeste de Antioquia no solo pasa por la muerte de 13 policías adscritos a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, sino por otros dos de sus compañeros de cuatro patas que los acompañaban en las labores de sustitución de cultivos ilícitos.

Se trata de dos pastores belgas malinois entrenados en la institución como antiexplosivos y que respondían a los nombres Leaster y Telmo. Los caninos justamente se movilizaban en el helicóptero que fue derribado por un dron no tripulado al servicio del frente 36 de las disidencias de las Farc en la vereda Los Toros de Amalfi.

El general Carlos Triana, director general de la Policía Nacional, lamentó este hecho violento que afecta duramente las capacidades de la fuerza pública para identificar artefactos explosivos en las zonas de cultivos de coca para evitar su erradicación por parte de los ilegales.

"Seguiremos trabajando, seguiremos brindando seguridad a pesar de las adversidades, el luto por el asesinato cobarde de nuestros 13 policías y los dos caninos o perritos que prestaban su servicio para estirpar el narcotráfico en el país", declaró.

Varios sectores de la institucionalidad del país se han pronunciado en rechazo a este hecho violento que ha generado no solo preocupación por la situación de seguridad, sino por la profunda crisis que esta y otras situaciones de orden público en las últimas horas en varias ciudades han sumido a la propuesta de paz total impulsada por el Gobierno nacional.