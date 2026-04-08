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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Es un atentado contra la misión médica: gob. del Valle por retención de personal médico en Barragán

Es un atentado contra la misión médica: gob. del Valle por retención de personal médico en Barragán

Tras permanecer bajo el control de las disidencias por un periodo de “7 horas”, el personal médico fue finalmente liberado y pudo regresar a la zona urbana.

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