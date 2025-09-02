“Estamos muy preocupados”: Julián López por administración del aeropuerto de Cali

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, expresó fuertes críticas frente a la decisión del Gobierno nacional de entregar a la Aeronáutica Civil la administración del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca, y anunció un debate de control político a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El congresista aseguró que la medida representa un retroceso para los planes de modernización del terminal aéreo, conocido popularmente como Palmaseca, y que su administración por parte del Estado no garantiza la inversión que requiere la región.

El traspaso de la operación se hizo luego de la reversión del contrato con Aerocali S.A., la empresa concesionaria que administró el aeropuerto por varios años.

Según la ministra Rojas, la Aerocivil asumirá el manejo con un equipo de 158 funcionarios, entre ellos 58 controladores aéreos y 45 bomberos aeronáuticos.

“Más de 6 millones de pasajeros al año pueden estar tranquilos. Desde hoy la Aeronáutica Civil se hace cargo de la operación pública del Alfonso Bonilla Aragón”, afirmó la ministra, al anunciar una inversión de entre 44.000 y 90.000 millones de pesos para mantenimiento e infraestructura básica durante el primer año de gestión estatal.

López, sin embargo, sostuvo que los anuncios del Gobierno no son suficientes para garantizar el desarrollo del proyecto que ha venido impulsando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

“Estamos muy preocupados. Ahí no va a haber ninguna inversión. Esos 44 mil o 90 mil millones que llegan son para el mantenimiento mínimo que hay que tener en el aeropuerto, o sea, ahí no van a construir ni una pared adicional”, señaló el presidente de la Cámara en entrevista con Blu Radio.

El congresista advirtió que están en riesgo más de 4,5 billones de pesos en inversión privada, 34.000 empleos y cerca de 2 billones de pesos en sobretasa que, según dijo, estaban proyectados para Palmira.

“Con el proyecto de concesión que se venía estructurando se contemplaba la llegada de entre 14 y 20 millones de pasajeros en los próximos años. Hoy el aeropuerto mueve 7 millones. No podemos perder esa oportunidad de convertir a Palmaseca en un hub logístico para competir con Lima, Panamá o Bogotá y abrirle la cara al Pacífico”, agregó.



Proyecto de la ANI en incertidumbre

De acuerdo con López, la ANI ha retrasado en al menos ocho ocasiones el cronograma del proyecto de modernización, que lleva casi una década en estructuración.

El plan incluía la ampliación de los muelles nacionales e internacionales, una segunda pista, un nuevo edificio para la Aeronáutica Civil y la construcción de una torre de control.

“Se trata de un aeropuerto mucho más moderno y competitivo que, enlazado con el dragado de Buenaventura, le daría un impulso definitivo al Valle del Cauca”, explicó.

El representante insistió en que el Estado no tiene los recursos para financiar estas obras: “El gobierno no tiene 4,5 billones de pesos para invertir inicialmente 2 billones en la ampliación del aeropuerto y otros 2 billones para la operación. Por eso insistimos en que se debe avanzar con una concesión bajo la ley de las APP”.



Debate de control político

El presidente de la Cámara confirmó que en los próximos días citará a la ministra de Transporte y a funcionarios de la ANI a un debate de control político en la Comisión Sexta de la corporación.

“El debate será dentro de ocho o máximo quince días. Lo que pedimos es claridad en el cronograma y una hoja de ruta seria para no perder la inversión privada que necesita el aeropuerto”, puntualizó López.

Al cierre de la entrevista, el congresista recalcó que su postura no obedece a un cálculo político, sino a la necesidad de defender un proyecto estratégico para el suroccidente del país. “Soy de Palmira y en este caso Palmira tiene presidente de la Cámara. No se trata de izquierda o derecha, se trata de desarrollo para la región”, dijo.