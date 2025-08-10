Estudiantes protestan y generan caos en Cali tras cierre de institución para el Icfes

Una delicada situación de orden público se registró en la mañana de este domingo en el sur de Cali, luego de que decenas de estudiantes de otros colegios, muchos de ellos menores de edad, se aglomeraran en los alrededores del Instituto CECEP con el fin de presentar sus pruebas del Icfes. Sin embargo, el ingreso fue impedido debido a que las instalaciones se encuentran cerradas por una protesta que ya completa una semana.

Los manifestantes, estudiantes adscritos al CECEP, aseguran que pagaron sus matrículas desde junio para iniciar clases a comienzos de agosto, pero fueron notificados días antes del inicio de clases que la institución no contaba con los recursos para contratar a los docentes.

Esta situación ha generado indignación entre los estudiantes, quienes han elevado sus reclamos al Ministerio de Educación y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra el predio desde hace 18 años.

"Hemos protestado desde hace una semana, pero no hemos recibido respuesta del Ministerio de Educación ni de la SAE. Incluso, la rectora encargada renunció hace una semana y hasta ahora nadie nos informa si nos van a devolver el dinero o si se retomarán las clases", denunció Nathalia González Martínez, representante de los estudiantes del CECEP.

Además, González señaló que durante la jornada de hoy se han presentado actos de violencia por parte de algunos jóvenes que llegaron a presentar el examen, quienes habrían lanzado piedras contra la estructura del plantel, generando daños materiales.

A esta hora, jóvenes citados para presentar las pruebas Icfes en la Fundación CECEP, ubicada en el sur de Cali, protagonizan hechos de alteración de orden público a las afueras de sus instalaciones debido a que al llegar al lugar este se encontraba cerrado. #VocesySonidos pic.twitter.com/MOV2qr6eZq — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 10, 2025

Ante la crítica situación, representantes del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) hicieron presencia en el lugar con el objetivo de mediar entre las partes y buscar soluciones inmediatas que permitan salvaguardar tanto los derechos de los estudiantes inscritos en el CECEP como los de quienes esperaban presentar sus pruebas.

Publicidad

La comunidad educativa hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se pronuncien y tomen medidas que permitan resolver la crisis institucional que afecta a cientos de jóvenes en Cali.

Blu Radio dialogó con la secretaria de Educación de Cali, quien informó estar atendiendo la situación y emitirá un comunicado en las próximas horas.