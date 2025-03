Estudiantes y padres de colegio en el norte de Cali protestan por falta de docentes

Más de dos meses completan los estudiantes de la Institución Educativa La Merced, en el norte de Cali, teniendo variaciones en sus jornadas de clase debido a la falta de profesores. Siendo alumnos de bachillerato, los que semanalmente pierden varias horas de clase por la falta de personal en la institución.

Por esta razón, tanto estudiantes como padres de familia desde la mañana de este martes adelantan un plantón a las afueras de la institución, para exigirle a la secretaría de Educación distrital celeridad en el nombramiento de los maestros que hacen falta.

"Son aproximadamente 565 estudiantes de sexto a once los que se han visto muy perjudicados en su desarrollo académico. A veces en el día ven entre dos y tres horas de clase solamente, incluso hay días donde no pueden ir al colegio porque no hay docentes para cubrir esas horas", dijo Isabel Morales, madre de uno de los estudiantes afectados.

Incluso la institución ha tenido que implementar un modelo de Pico y Grado, como una solución temporal, sin embargo, los padres de familia aseguran que esta medida con el tiempo afectará el desempeño académico de los estudiantes.

"Ellos estudian por grados, por decir, los de Noveno un día no vienen a clases, otros vienen y entran de 8:00 de la mañana y salen a las 11:00 de la mañana. Otro grupo entra a las seis y salen a las 10:00. En fin, nunca tienen continuidad porque siempre hace falta un profesor", aseguró Patricia Puerta, representante de los padres de familia de la institución.

La manifestación de estudiantes y padres de familia fue atendida por delegados de la Secretaría de Educación de Cali, donde se llegó a un acuerdo, comprometiéndose a contratar tres docentes en esta primera semana para atender la situación de manera urgente y evitar que los estudiantes sigan perdiendo clase.