Frustran millonario robo a joyería en el centro de Cali; entre los capturados hay un policía activo

Las autoridades frustraron el robo a una joyería en pleno centro de Cali y capturaron a tres presuntos responsables. Durante el operativo también fueron recuperados cinco lingotes de oro, además de incautar un arma de fuego, seis teléfonos celulares y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de la Policía, elementos que, al parecer, eran utilizados para facilitar la acción delictiva.

El procedimiento se registró luego de que una alerta ciudadana permitiera activar el plan Candado en la jurisdicción de la Estación de Policía Junín. La rápida reacción de las patrullas permitió interceptar a los presuntos responsables antes de que escaparan: uno fue reducido en inmediaciones del establecimiento comercial y los otros dos fueron capturados tras una persecución cuando intentaban huir en un vehículo particular.

"La rápida acción de las zonas de atención, apoyadas por la ciudadanía, logró la captura en flagrancia de estas tres personas, la recuperación de cinco lingotes de oro, producto del hurto, y la incautación de un arma de fuego, teléfonos celulares y prendas de uso exclusivo de la Fuerza Pública, elementos con los que buscaban engañar a las víctimas", informó el teniente coronel José López, comandante del Distrito Uno de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

Las verificaciones de antecedentes permitieron establecer que uno de los capturados registra antecedentes por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y amenazas. Asimismo, la Policía confirmó que otro de los implicados es un uniformado activo, adscrito a otra unidad policial, quien se encontraba en Cali sin autorización durante su turno de franquicia, mientras que el tercer capturado es su hermano, retirado de la institución desde diciembre de 2025.



"En la Policía Nacional no hay espacio para quienes traicionan la confianza de los colombianos. Entre los capturados se encuentra un miembro activo de la institución, adscrito a otra unidad policial. De manera inmediata se abrió la respectiva investigación y los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto", manifestó el oficial.

Tras conocerse la presunta participación de un integrante de la institución en el caso, la Policía Nacional anunció la apertura de investigaciones disciplinarias y penales, al tiempo que reiteró que no tolerará conductas que comprometan la transparencia y los principios éticos de la entidad. Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y avanzan en el proceso de judicialización por el delito de hurto calificado y agravado.