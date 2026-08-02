Diputado del Valle Yesid Sandoval denunció que fue atacado a tiros en la vía Cali-Yumbo

El diputado del Valle del Cauca por el Pacto Histórico, Yesid Sandoval, denunció haber sido víctima de un ataque con arma de fuego cuando se desplazaba en su vehículo por la vía que comunica a Cali con Yumbo, a la altura del sector de Guabinas.

Según relató, los hechos ocurrieron sobre el mediodía de este domingo, luego de participar en una reunión política. Mientras conducía hacia su residencia, sintió un impacto en el costado izquierdo del vehículo, lo que le permitió establecer que, al parecer, había sido atacado con arma de fuego.

"Teníamos un compromiso político a las once de la mañana. Ya terminamos esa reunión y me dirigía hacia mi casa. Desafortunadamente, se sintió un impacto en el lado izquierdo, donde yo venía conduciendo y, afortunadamente, no pasó a mayores; no me impactaron, pero fue un momento bastante delicado y preocupante", manifestó Sandoval.

El diputado aseguró que anteriormente ha recibido amenazas, incluso desde la campaña política, razón por la cual cuenta con un esquema de protección de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, explicó que al momento del ataque no estaba acompañado por sus escoltas.



"Tengo esquema de seguridad tanto de la Policía como de la UNP, pero uno de ellos estaba de descanso y el otro ya lo había despachado porque me había acompañado durante todo el fin de semana y era su hora de almorzar cuando ocurrieron los hechos", explicó.

Tras lo sucedido, Sandoval anunció que solicitará el fortalecimiento de las medidas de protección, no solo para él, sino también para otros dirigentes políticos y líderes sociales que, según afirmó, enfrentan un panorama de riesgo. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.