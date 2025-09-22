Gobernador de Nariño propone trabajo conjunto para obras entre Ejército y grupo ilegal

Tras la reactivación de la mesa de diálogos de paz, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, propuso un trabajo ‘mano a mano’ entre ingenieros militares y los combatientes de la Coordinadora Ejército Bolivariano que se concentren en la primera zona de ubicación temporal, en la construcción de vías y puentes en los diferentes municipios de Nariño donde este grupo ilegal tiene presencia.

La propuesta será presentada a las dos delegaciones luego de conocerse que se reactivará la mesa de diálogos en el Bajo Putumayo, en el municipio de La Hormiga, este 25 de septiembre.

Según el mandatario seccional, los acuerdos que se logren pactar permitirán la construcción de la vía entre el corregimiento de La Guayacana, en Tumaco, y Roberto Payán, proyecto de la subregión del Telembí que está retrasado hace más de 30 años. “Esta es la oportunidad, en el marco de los diálogos de paz, de reactivar esa obra”, dijo Escobar.

Manifestó que las comunidades de los municipios donde este grupo ilegal tiene presencia esperan que el Gobierno Nacional dé su visto bueno para que estas obras de infraestructura comiencen antes de terminar el año 2025.



“El trabajo en equipo podría ser viable siempre y cuando el Gobierno Nacional autorice al batallón de ingenieros militares, y estoy seguro de que la seguridad en esas zonas estaría en manos de las guardias indígenas y campesinas”, dijo el gobernador de Nariño.

Agregó que las ventajas del trabajo conjunto entre Ejército y Coordinadora podrían contribuir a la solución de problemas y a la creación de un ambiente de trabajo más positivo en los territorios donde este grupo ilegal tiene amplia presencia.

Escobar señaló que, una vez se reinicien los diálogos de paz, presentará la propuesta. “Considero que, luego de los avances en la mesa de conversaciones, es importante aprovechar las fortalezas y habilidades diversas de cada uno de los integrantes de la Fuerza Pública y de los mismos combatientes de la Coordinadora Ejército Bolivariano, lo que resultaría en una mayor eficiencia y creatividad para realizar proyectos viales rurales que estén dentro de los programas de transformación de los territorios”, declaró.

Para el mandatario de los nariñenses, algunas características del trabajo en equipo incluyen abaratar costos de las obras y generar una comunicación más efectiva entre las comunidades, permitiendo que aumente la confianza mutua y la sinergia en zonas que por décadas han sido afectadas por la violencia: “Si aceptan la propuesta, el resultado colectivo será mayor que la suma de las partes individuales”, aseguró Escobar.

Sin embargo, insistió en que el camino para materializar los acuerdos entre el Gobierno y la Coordinadora Ejército Bolivariano está sujeto a la aprobación, por parte del Congreso, del proyecto de ley del marco jurídico de sometimiento y desmantelamiento.