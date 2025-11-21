Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, denuncia ataques "misóginos y políticos" en su contra

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, denunció que ha sido víctima de ataques "machistas, misóginos y políticos", los cuales, según afirmó, provienen de sectores del petrismo, en respuesta a sus exigencias al gobierno del presidente Gustavo Petro para que actúe con firmeza contra el terrorismo en la región y cumpla compromisos nacionales, como el proyecto del Tren de Cercanías.

Toro señaló que los insultos y mensajes en su contra no son hechos aislados, sino que estarían siendo impulsados desde bodegas digitales, es decir, cuentas organizadas para influir en la opinión pública y agredir políticamente a la mandataria.

Asegura que esta dinámica ha afectado su imagen pública y que se ha convertido en blanco de “insultos y calumnias” que superan el debate político y se convierten en violencia de género.

"A mí no me detiene el odio digital, muchos años de lucha para romper paradigmas y techos de cristal me han enseñado que nadie se equivoca cuando hace lo correcto." dijo la mandataria.



Pese a esta situación, la gobernadora confirmó que continuará trabajando y que no permitirá que estos ataques sigan afectando su integridad ni la labor que desempeña al frente del departamento.

