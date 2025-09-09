Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Beéle
Armada Nacional
Egan Bernal
Colombia Vs Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Gobernadora del Valle respalda fumigación de cultivos de coca con glifosato

Gobernadora del Valle respalda fumigación de cultivos de coca con glifosato

La mandataria propuso utilizar drones para fumigar los sembrados de coca en la zona rural de Jamundí.

Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 01:28 p. m.

Tras conocer el anuncio del Gobierno nacional de retomar la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en el país, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que esta iniciativa ya se había se le había planteado al ministro de Defensa para aplicarla en la región.

Esto, teniendo en cuenta que solo en el municipio de Jamundí hay aproximadamente 2.000 hectáreas de sembrados de coca, por lo que la mandataria vallecaucana pidió que este municipio en específico sea tomado en cuenta, para un plan un piloto de esta aspersión con glifosato, utilizando drones.

"Yo sí estoy de acuerdo que pudiéramos usar nuevamente el glifosato, con drones, en donde pudiéramos hacer pilotos y que pudiéramos no solamente erradicar los cultivos ilícitos, sino que también tener inmediatamente lista la economía lícita que va a reemplazar a la ilícita", aseguró la gobernadora.

La gobernadora también habló del riesgo que tiene Colombia de perder la certificación de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas, asegurando que las consecuencias para el Valle del Cauca se reflejarían, principalmente, en la seguridad y el comercio.

"Pues primero, con toda la ayuda que se le da a la Policía, el Ejército y todas las fuerzas que hoy están tan necesitadas porque tienen muchísimos problemas de capacidades, nosotros lo apoyamos pero no contamos con la suficiente capacidad económica. Perderíamos también garantías económicas y lo que implican para nosotros como vallecaucanos, nuestro primer país que recibe nuestra exportación es Estados Unidos y sería muy dañino para nuestra economía", añadió la mandataria.

Cabe señalar que la gobernadora ha manifestado que las economías ilícitas son el motor de los grupos ilegales, responsables de múltiples atentados en el departamento, por lo que hay que combatir todas sus formas de financiación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Valle del Cauca