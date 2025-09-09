Gobernadora del Valle respalda fumigación de cultivos de coca con glifosato

Tras conocer el anuncio del Gobierno nacional de retomar la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en el país, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que esta iniciativa ya se había se le había planteado al ministro de Defensa para aplicarla en la región.

Esto, teniendo en cuenta que solo en el municipio de Jamundí hay aproximadamente 2.000 hectáreas de sembrados de coca, por lo que la mandataria vallecaucana pidió que este municipio en específico sea tomado en cuenta, para un plan un piloto de esta aspersión con glifosato, utilizando drones.

"Yo sí estoy de acuerdo que pudiéramos usar nuevamente el glifosato, con drones, en donde pudiéramos hacer pilotos y que pudiéramos no solamente erradicar los cultivos ilícitos, sino que también tener inmediatamente lista la economía lícita que va a reemplazar a la ilícita", aseguró la gobernadora.

La gobernadora también habló del riesgo que tiene Colombia de perder la certificación de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas, asegurando que las consecuencias para el Valle del Cauca se reflejarían, principalmente, en la seguridad y el comercio.

"Pues primero, con toda la ayuda que se le da a la Policía, el Ejército y todas las fuerzas que hoy están tan necesitadas porque tienen muchísimos problemas de capacidades, nosotros lo apoyamos pero no contamos con la suficiente capacidad económica. Perderíamos también garantías económicas y lo que implican para nosotros como vallecaucanos, nuestro primer país que recibe nuestra exportación es Estados Unidos y sería muy dañino para nuestra economía", añadió la mandataria.

Cabe señalar que la gobernadora ha manifestado que las economías ilícitas son el motor de los grupos ilegales, responsables de múltiples atentados en el departamento, por lo que hay que combatir todas sus formas de financiación.