Gobierno y SAE acordaron crear una mesa técnica para buscar soluciones y evitar el cierre del CECEP

Después de la reunión que se llevó a cabo entre el ministro de educación, Daniel Rojas, con la comunidad educativa y representantes de la SAE, se determinó instalar una mesa técnica que continuará con las conversaciones para lograr acuerdos que permitan salvar la Fundación CECEP.

Una de las primera solicitudes que se hizo a La Sociedad de Activos Especiales S.A.E., es suspender el proceso de liquidación, para darle ejecución a las propuestas que se plantearan en la mesa técnica, sesiones que iniciarán este próximo viernes 15 de agosto en las instalaciones del centro educativo.

"Es un mandato del plan de gobierno, poner la institucionalidad al servicio de la educación superior, por eso venimos hasta acá a reiterar el compromiso del ministerio para que el CECEP no muera, y que se le dé vida, y que esta institución siga ofertando educación superior, y ponemos toda nuestra capacidad, y entendemos que está bajo la SAE en un proceso de extinción de dominio, pero por eso hemos solicitado a la SAE a desarrollar un plan que ha elaborado la comunidad académica", dijo Daniel Rojas, ministro de educación.

Igualmente, se solicitó a la SAE nombrar en las próximas horas un representante legal, ya que la Fundación Universitaria, requiere tomar decisiones en nombre de la institución, como la respuesta a los más de 600 estudiantes que aún no han podido iniciar el semestre académico.

"No hay rector en este momento, y hay muchos asuntos jurídicos, y convenios que se requiere, ya la SAE, lo está buscando, a partir de allá vamos a integrar todas las propuestas para que este diálogo nos lleve a salvar la institución. Frente al pago de matrículas hay dos variables porque ya algunos pidieron la devolución, pero otros quieren seguir, entonces con esto ya estamos a la espera de que se abra el calendario académico", manifestó Fernanda Suárez, representante de los docentes del CECEP.

En cuanto a los más de 30 empleados del área administrativa y los más de 70 docentes, indicaron que siguen a la espera de que se les defina su situación laboral, soluciones que se darán con los acuerdos que se logren pactar en la mesa técnica conformada por el ministerio de educación, La Sociedad de Activos Especiales S.A.E., docentes y estudiantes.