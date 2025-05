Habló agente al saber que su agresor pagará casa por cárcel: "No al racismo y lo perdono"

Tras conocer la decisión de un juez de ordenar cumplir casa por cárcel a Henry Alexis Velasco, el hombre que insultó con frases racistas al agente de tránsito en Cali, José Félix Angulo, el agente de tránsito víctima de racismo en Cali, manifestó que los casos de racismo no deben continuar en el país.

Luego de lo sucedido, envió un mensaje a las nuevas juventudes y en general a toda la población para que se respete a las personas y aseguró que perdonaba al hombre que le lanzo insultos racistas.

"Yo los invito hoy a decir no al racismo, y lo que sucedió ahora es una escuela muchachos, señoras y señores, esto es una enseñanza para los que vienen atrás, el racismo no existe, el racismo ya es una historia, y les quiero decir a ustedes no al racismo y perdono a esa persona que hizo esto", dijo el agente que fue agredido.

Alcaldía de Cali / Tomado de redes sociales.

Al hombre le fueron imputados los delitos de violencia contra servidor público y actos de racismo o discriminación, ambas conductas agravadas, cargos que fueron aceptados por el sujeto.

"En la primera audiencia se impartió legalidad a la captura del señor Henry Alexis Velasco, acto seguido la Fiscalía formuló imputación por los delitos de violencia contra servidor público agravado en concurso con actos de discriminación. En dicha audiencia el señor decidió aceptar los cargos por los delitos que le formuló la Fiscalía, en esa misma audiencia, el juez impartió legalidad y procedió con imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en el domicilio del implicado", explicó Carlos Guerrero, abogado penalista de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Por ahora el proceso avanza con su curso esta vez en manos de los jueces penales del circuito de Cali, quienes adelantaran una audiencia de individualización de pena y sentencia, para continuar con la emisión de una sentencia de carácter condenatorio donde el sujeto que agredió al agente de tránsito podría enfrentar a una pena entre tres y cinco años de prisión.