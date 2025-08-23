Hermana del congresista James Mosquera lucha por su vida tras atentado en Cali.

Luz Helena Mosquera, hermana del representante a la Cámara por las Curules de Paz, James Mosquera, lucha por su vida luego de resultar gravemente herida en el atentado terrorista perpetrado en Cali.

El congresista expresó públicamente su dolor, señalando que el ataque no solo afectó a la población civil, sino también a su familia. “Hoy me toca vivirlo en carne propia: mi hermana se debate entre la vida y la muerte, por eso insisto en que debemos detener la violencia en todas sus formas”, manifestó.

En su video, Mosquera llamó a los líderes políticos a dejar de lado las diferencias ideológicas y dar ejemplo para frenar la crisis de orden público. “Colombia necesita reconciliación y no más odio. Es momento de trabajar por la paz con amor, sin venganza ni enfrentamientos inútiles”, agregó.

Mi hermana fue víctima del atentado en Cali y hoy lucha por su vida. Les pido elevar una oración por ella y por Colombia. No más guerra, sí a la Paz. 🙏🏾🕊️ pic.twitter.com/WiogAd7qF8 — James Mosquera Torres (@JamesMosqueraT) August 22, 2025

Así mismo, hizo un llamado a no hacer divisiones entre colores políticos y que el deber es unirse la solidaridad en este momentos tan dolores que vive el país

"Nosotros debemos ser luchadores de la paz, agradezco a las curules de paz que se han solidarizado con mi hermana, pero hagámoslo con todos los colombianos que han perdido sus seres queridos en Cali, Amalfi y otras regiones del país", puntualizó.