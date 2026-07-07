Hospital Distrital de Buenaventura atiende solo urgencias vitales por protesta de trabajadores

El hospital más importante de Buenaventura, el Luis Ablanque de la Plata, actualmente no está operando, debido a que sus trabajadores se encuentran en cese de actividades como protesta, pues llevan más de dos meses sin recibir el pago de su sueldo.

Los sindicatos del hospital aseguraron que mientras se normaliza esta situación, se estará atendiendo únicamente urgencias vitales, esto a pesar de las afectaciones que puedan generar a la ciudadanía.

"Estamos esperando respuestas del agente interventor, pero pues esta es la fecha que no hemos tenido comunicación con él, ni siquiera vía telefónica. Tenemos pena con nuestra gente de Buenaventura, no quisiéramos estar en estas, pero deberán entender que ya son dos meses sin salario, nos deben la prima semestral del mes de junio, se nos debe el aumento salarial de varios años, entre esos el 2026", indicó Arnulfo Garcés, presidente de la seccional Buenaventura de la Asociación de Trabajadores de Hospitales y Clínicas ANTHOC.

Por su parte, José Simeon Tascón, integrante de la mesa de salud de Buenaventura aseguró que el hospital sí ha recibido recursos en la última semana, casi 17.000 millones de pesos, sin embargo, no se concretó el pago a los trabajadores.



"Esos recursos eran también para pago de personas de talento humano, insumos, temas de mantenimiento del buque Benko Biojó, alrededor de 9.643 millones de pesos. Igual para nosotros es muy preocupante porque nos está indicando también, pese a que el hospital ha estado intervenido ya casi cuatro años, los problemas siguen siendo los mismos", señaló Tascón.