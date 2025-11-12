Hostigan estación de Policía de Padilla, Cauca; hombres dispararon desde una panadería

Esta mañana, hombres armados hostigaron la estación de Policía del municipio de Padilla, en el norte del Cauca. Estas personas empezaron a disparar desde una panadería contra el puesto de control.

La comunidad de Padilla registró en videos los momentos de pánico que se vivieron esta mañana en esa zona del país. Además, en las grabaciones se puede ver exactamente a los hombres disparando desde la panadería.

En desarrollo.

Vea algunas de las imágenes aquí:

