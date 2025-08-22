Identificaron cinco de las seis personas fallecidas en atentado de la Base Aérea de Cali

Seis en total fueron las personas que murieron en medio del atentado terrorista ocurrido en la tarde de este jueves, a las afueras de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en el centro de Cali, de las cuales cuatro fallecieron en la zona de la explosión, y las otras dos murieron mientras estaban siendo atendidas en clínicas de la ciudad.

Por el momento se ha logrado identificar a cinco de las seis víctimas fatales del hecho. Se trata de Jhon Eder Parra, Juan Diego Martínez, John Alexander Zúñiga, Martha Agudelo y Cristian Leandro Riascos. Hasta el momento, no se ha logrado conocer la identidad de la mujer embarazada que también falleció en este ataque.

Blu Radio habló con algunos familiares y allegados de estas personas, quienes hoy están atravesando momentos de dolor por la pérdida de sus seres amados. Además exigen que la justicia actúe contundentemente contra quienes les arrebataron la vida.

"Tenía con 17 años, un negocito de barbería, él le dijo a la mamá que lo acompañara al centro para comprar unos productos de la peluquería, y cuando iban de camino ocurrió la tragedia. La mamá en estos momentos está en la clínica con lesiones, el hijo le salvó la vida, pero murió él", indicó Víctor Muñoz, padrino del menor de 17 años Juan Diego Martínez.

Lo que más genera indignación para los familiares de las víctimas, es el hecho de cómo se perpetró el atentado, pues la carrera 8va. es una zona altamente transitada por ser una de las principales conexiones del oriente de Cali con el centro de la ciudad. Varios de los estos afectados estaban de paso por la zona.

"Mi hermana tenía una platica y le dijo a mi hijo que la acompañara a comprar una ropa, pasando por la 8va. pararon en el semáforo y ahí fue la detonación. Prácticamente mi hijo quedó destrozado, un pie para un lado, mejor dicho, lo vi muerto en el instante", explicó Alexander Zúñiga, padre de John Alexander Zúñiga.

Publicidad

El sector educativo de la ciudad se declaró en duelo, al conocer la muerte de la profesora Martha Agudelo, una reconocida docente de la institución educativa Gabriel García Márquez, quien transitaba junto a su esposo por los establecimientos comerciales, en el momento de la explosión.

"Dedicaba su vida a la atención de primera infancia, una profesora del sistema educativo de Cali, lamentamos su pérdida, acompañamos a sus familias, a los niños y niñas que recibían con ella su proceso de formación", manifestó la secretaria de Educación de Cali, Sara Rodas.

El gremio de taxistas de Cali también se encuentra de luto, tras confirmar que uno de sus compañeros fue la primera víctima mortal identificada por las autoridades, el conductor John Eder Parra, quien quedó atrapado dentro de su vehículo con la explosión.

Publicidad

Mientras tanto, en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, al sur de Cali, los forenses tratan de esclarecer la identidad de la mujer embarazada que también falleció, tenía 22 semanas de gestación, y murió cuando era atendida por los médicos en una clínica.