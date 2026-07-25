Incendian camión en la vía Tadó-Pereira y denuncian marcaciones del ELN a varios vehículos

Un nuevo episodio de violencia volvió a afectar la movilidad y la seguridad en el corredor vial que comunica a Chocó con Risaralda. En las últimas horas, un camión de carga fue interceptado e incendiado por hombres armados en un tramo de la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Tadó, Chocó, en un hecho que mantiene en alerta a las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo transportaba un cargamento de cerveza y fue obligado a detenerse en el sector de Playa de Oro. Allí, los responsables le prendieron fuego al automotor antes de huir del lugar.

Tras el incendio, varias personas que se encontraban en la zona habrían retirado parte de la mercancía que quedó sobre la carretera mientras el camión continuaba en llamas. Este presunto saqueo también es objeto de verificación por parte de las autoridades.

A esto se suman las denuncias de varios conductores que transitaban por la vía, quienes aseguraron que sus vehículos fueron marcados con banderas y grafitis alusivos al ELN, situación que generó temor entre quienes se desplazaban por este corredor que conecta los dos departamentos.



El ataque ocurre apenas días después de otro grave episodio de orden público registrado en esta región. El pasado 14 de julio, hombres del ELN interceptaron dos buses de la empresa Rápido Ochoa en el sector de Toldas, entre los kilómetros 17 y 18 de la vía Medellín-Quibdó, en jurisdicción de Carmen de Atrato, y retuvieron a 45 personas. Horas más tarde, el Ejército logró liberar a todos los pasajeros tras intensos combates con la guerrilla, operación que dejó dos soldados profesionales muertos y cinco más heridos.

En respuesta a esta nueva situación, tropas de la Séptima División del Ejército harán presencia en las próximas horas sobre este importante corredor vial para reforzar la seguridad y acompañar las labores que permitan garantizar la movilidad de los viajeros.