Investigan muerte de policía de Nueva York tras realizarse una cirugía estética en Cali

Las autoridades en Cali avanzan en la investigación para esclarecer la muerte de Alicia Stone, una detective del departamento de Policía de Nueva York, de 40 años de edad, quien había llegado semanas atrás a la capital del Valle del Cauca para realizarse una cirugía estética.

Días después del procedimiento, Stone fue encontrada inconsciente en su habitación del hotel, por lo que fue llevada a urgencias, donde finalmente se confirmó su muerte, al parecer, como consecuencia de un paro cardiaco.

La mujer habría llegado a una clínica privada de la ciudad de Cali para realizarse una liposucción y un procedimiento de transferencia de grasa conocido como levantamiento de glúteo brasileño. Una vez realizada la cirugía, su recuperación consistía en un tratamiento con analgésicos y anticoagulantes.

Tras la muerte de Alicia, las autoridades de salud hicieron una visita a la clínica privada en donde se realizó el procedimiento, encontrando irregularidades que obligaron a hacer un cierre preventivo del establecimiento.



"Verificamos las condiciones de la norma de habilitación en salud. Una vez se hizo la verificación, encontramos falta en uno de los criterios relacionados con el talento humano, por lo cual se procedió de acuerdo a la norma al cierre temporal de la Institución Prestadora de Salud, específicamente en su servicio de cirugía estética", señaló el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.

El cuerpo de Alicia ya fue repatriado a los Estados Unidos, donde su familia pidió se le realizara una autopsia para determinar cuál fue la verdadera causa de su muerte.