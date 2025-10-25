En vivo
Pacífico  / Policía busca a teniente coronel retirado desaparecido en el centro del Valle del Cauca

Policía busca a teniente coronel retirado desaparecido en el centro del Valle del Cauca

El teniente coronel Efrén Blanco Quintero, fue reportado como desaparecido tras salir de Tuluá rumbo al municipio de Trujillo. Autoridades están realizando diferentes operativos para localizarlo.

Reportan la desaparición de un oficial retirado que viajaba de Tuluá a Trujillo
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

Se trata del teniente coronel Efrén Blanco Quintero, quien en las últimas horas fue reportado por sus familiares como desaparecido tras salir de Tuluá, Valle del Cauca, rumbo al municipio de Trujillo.

Vea también:

  1. Desarticulan red de extorsión en el Valle: capturado alias “Benito”, mano derecha de “Pipe Tuluá
    Policía del Valle
    Pacífico

    Cae alias 'Benito', quien cobraba hasta $100 millones mensuales en extorsiones en el Valle

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle, confirmó que el oficial retirado, quien en su carrera fue comandante en Palmira y Chocó, aún no ha sido localizado desde el momento en que emprendió su desplazamiento.

“La Policía Nacional dispuso un equipo especial para la búsqueda y recolección de información que permita dar con su paradero. Están habilitadas las líneas contra el crimen 314-358-7212 y la línea de atención 123”, dijo Astaiza.

Es por esta razón que, desde el primer momento, unidades policiales y organismos de socorro de la región están realizando diferentes operativos en el centro del Valle del Cauca para ubicar su paradero y esclarecer los hechos que rodean su desaparición.

