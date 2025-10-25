Policía busca a teniente coronel retirado desaparecido en el centro del Valle del Cauca

Se trata del teniente coronel Efrén Blanco Quintero, quien en las últimas horas fue reportado por sus familiares como desaparecido tras salir de Tuluá, Valle del Cauca, rumbo al municipio de Trujillo.

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle, confirmó que el oficial retirado, quien en su carrera fue comandante en Palmira y Chocó, aún no ha sido localizado desde el momento en que emprendió su desplazamiento.

“La Policía Nacional dispuso un equipo especial para la búsqueda y recolección de información que permita dar con su paradero. Están habilitadas las líneas contra el crimen 314-358-7212 y la línea de atención 123”, dijo Astaiza.

Es por esta razón que, desde el primer momento, unidades policiales y organismos de socorro de la región están realizando diferentes operativos en el centro del Valle del Cauca para ubicar su paradero y esclarecer los hechos que rodean su desaparición.