Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cae alias 'Benito', quien cobraba hasta $100 millones mensuales en extorsiones en el Valle

Cae alias 'Benito', quien cobraba hasta $100 millones mensuales en extorsiones en el Valle

Las investigaciones permitieron establecer que este individuo delinquía bajo las órdenes directas de alias 'Pipe Tuluá', cabecilla principal del GDCO 'La Inmaculada'.

Desarticulan red de extorsión en el Valle: capturado alias “Benito”, mano derecha de “Pipe Tuluá
Policía del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

Se trata de alias 'Benito', de la banda delincuencial 'La Inmaculada', quien fue capturado en zona urbana del municipio de Tuluá, en un gigantesco operativo realizado en el casco urbano de este municipio vallecaucano.

Este hombre fungía como coordinador y perfilador de víctimas con alta capacidad económica, a quienes realizaba exigencias extorsivas. Para ello, utilizaba diferentes métodos de intimidación y amenazas con armas de fuego.

"Este hombre amenazaba a sus víctimas y las intimidaba de tal manera que las obligaba a pagar hasta $100 millones de pesos mensuales en el centro del departamento del Valle. También era el encargado de realizar extorsiones. La Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, continúa desarrollando acciones investigativas y operativas para desmantelar por completo esta organización criminal y proteger la vida e integridad de los ciudadanos", dijo el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle.

Las investigaciones permitieron establecer que este individuo delinquía bajo las órdenes directas de alias 'Pipe Tuluá', cabecilla principal del GDCO 'La Inmaculada', estructura criminal dedicada a la extorsión, el tráfico de estupefacientes y otros delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de los tulueños.

