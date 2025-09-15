Investigan violento enfrentamiento entre motociclista y agentes de tránsito en Cali

Un procedimiento de control de tránsito en Cali terminó en un grave altercado entre un motociclista y agentes de tránsito, dejando como saldo dos funcionarios lesionados y un ciudadano capturado.

El hecho ocurrió luego de que el conductor, que no contaba con su documentación al día, intentara evadir un puesto de control y terminara protagonizando un acto de violencia.

Según el informe oficial, en su intento por huir del lugar, el motociclista colisionó con un vehículo de servicio público. Posteriormente, atacó de manera violenta a un agente de tránsito, causándole lesiones en el pecho y una costilla. Además, arremetió contra otro funcionario, propinándole varios puñetazos y tratando de asfixiarlo.

El video del enfrentamiento se volvió viral en redes sociales, al respecto el secretario de Movilidad de Cali, expresó su rechazo por los hechos y anunciando acciones disciplinarias e investigativas.

"Rechazamos toda forma de violencia venga de la ciudadanía o de los servidores públicos, ninguna agresión en justificable y ninguna conducta que se aparte de la ley será tolerada", afirmó Gustavo Orozco, Secretario de Movilidad de Cali.

La entidad también compartió otro clip en el que se observa al motociclista lanzando un manotazo al agente de tránsito durante el primer contacto.

El reporte indica que el motociclista fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones.