"La situación es de contar muertos": secretaria de Salud del Valle sobre crisis de hospitales

Debido a la falta de atención en un centro hospitalario, una menor de edad es la más reciente víctima que deja la crisis financiera en clínicas y hospitales en el departamento. La niña de un año, quien fue mordida por un perro en Cali, no fue atendida de manera oportuna, lo que complicó su estado de salud.

A esto se suma que cientos de usuarios actualmente no están siendo atendidos debido al cierre de servicios en varias clínicas durante los últimos días, situación que está provocando la muerte de pacientes en las salas de espera de los hospitales por la falta de atención.

"En el Valle del Cauca tengo los niños con hemofilia sangrando, tengo los papás con los niños de cáncer enloquecidos porque no hay quien les haga la quimioterapia a sus niños, tengo pacientes de cáncer perdiendo la oportunidad de recuperar su vida porque les interrumpieron las quimioterapias. En estos días murió una niña mordida por un perro después de haber pasado cinco clínicas y se muere por no atención. Tengo pacientes trasplantados perdiendo sus órganos después de haber recuperado la vida porque no se les entregan medicamentos, la situación ya es de contar muertos", dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento del Valle.

Asimismo, señaló que la deuda actualmente de las EPS con la red de salud del departamento asciende a más de dos billones de pesos, lo que está imposibilitando la atención y la compra de medicamentos e insumos. Denunció, además, la funcionaria pública, que por esta razón está aumentando la suscripción a servicios de medicina prepagada.



"No hay dónde atender a los pacientes y los directores médicos de las clínicas ya no saben qué hacer con los pacientes que llegan en estado caótico por no haber recibido la atención que se requería de forma temprana. Esto es una situación de vida o muerte, y una cosa adicional, están creciendo las pólizas privadas, es decir, que está creándose una infraestructura privada a gasto de los colombianos. Eso para los que tienen recursos, y para los que no tienen, lo único que nos queda es morir", expresó Lesmes.

La secretaria de Salud del Valle le hace un llamado al Gobierno nacional para que se busquen de manera urgente las alternativas para saldar las deudas, ya que en lo corrido del año, en el país, 1.501 pacientes con enfermedades huérfanas han muerto en los hospitales esperando medicamentos y atenciones médicas.