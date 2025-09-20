Liberan a Guido Saúl Córdoba, concejal y exalcalde de Morales, Cauca, tras 20 horas de secuestro

Al concejal y exalcalde lo encontraron ayer, a eso de las 11 de la noche, amarrado y con una cinta en la boca, a unos 3 km de la avenida principal de este municipio. Según las primeras versiones, un motociclista que pasaba por el sitio lo vio intentando salir de un matorral, paró para auxiliarlo y lo llevó hasta la zona poblada, donde se encontró con familiares y amigos.

Los delincuentes ingresaron a una vivienda donde se encontraba Guido Córdoba, en la zona rural de la vereda Carpinteros. Tras someter a su esposa, que fue amordazada, y hurtar varias pertenencias, los delincuentes amarraron al concejal, le pusieron una cinta en la boca y se lo llevaron.

Guido Saúl Córdoba Nieto, exalcalde y actual concejal de Morales, Cauca, fue liberado tras haber sido secuestrado ayer en su vivienda en la vereda Carpintero por hombres armados. Después de varias horas de angustia, fue encontrado cansado y deshidratado. pic.twitter.com/K8rkzt8Zgf — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 20, 2025

Las primeras versiones indican que este rapto se trató de un secuestro extorsivo. De inmediato, las autoridades iniciaron un plan candado que impidió que los secuestradores se llevaran al exalcalde de Morales y, así, finalmente, por la presión de las autoridades y de la comunidad, lo dejaron abandonado cerca de una avenida principal de ese municipio.

Leonardo González, director de Indepaz, rechazó todo acto en contra de los líderes sociales de la región y atribuyó este secuestro a grupos armados al margen de la ley. “En la zona hacen presencia el frente Jaime Martínez del autodenominado Bloque Occidental, cuya responsabilidad debe ser investigada por las autoridades competentes”, afirmó.

Por el momento, las autoridades dijeron que no habrá un pronunciamiento oficial sobre este caso, pero que ya se encuentran adelantando la investigación para dar con el paradero de los sujetos que amordazaron y secuestraron a Guido Córdoba durante más de 20 horas.