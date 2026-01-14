En vivo
Pacífico

Madres de niños discapacitados protestan afueras del ICBF en el norte de Cali

Las manifestantes adelantan bloqueos intermitentes, por lo que las autoridades de movilidad recomiendan tomar rutas alternas, debido a la gran congestión vehicular.

