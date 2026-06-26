Mandatarios del Valle cuestionan acuerdo del Gobierno para 'congelar' acciones contra Clan del Golfo

La polémica generada por el presunto acuerdo entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, donde se ofrecían algunos beneficios para el grupo armado con el propósito de avanzar en una negociación de paz, principalmente 'congelar' las acciones ofensivas de la Fuerza Pública, continúa generando rechazo en el Valle del Cauca.

En primer lugar, la gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que esta situación fue aprovechada por los grupos armados ilegales en todo el país para fortalecerse, y quienes se convirtieron en verdaderos perdedores fueron las comunidades en los territorios.

"Los gobiernos departamentales, con dificultades para poder mantener la seguridad con las disidencias y los grupos criminales, estábamos pagando de la tasa de seguridad las capacidades para aumentar a la fuerza pública y poder responder a esa agresión. Sin embargo, pues al parecer estaban congelados. El Gobierno nacional como que los tenía congelados y realmente me parece que hubo muchas víctimas, no solamente en el Valle sino en el país, precisamente por esto", indicó la mandataria.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que estos acuerdos lo que evidenciaron fue que en lugar de ejercer la autoridad, lo que se hizo fue debilitarla, dejando expuesta a la ciudadanía al frenar las capacidades de la fuerza pública.



"Vimos que mientras se hacían estas concesiones, estallaban bombas en Cali. Tuvimos el año con más ataques terroristas en los últimos 20 años. Además, explica también la disminución tan importante del presupuesto de seguridad nacional, que yo vengo denunciando desde el 2025, una reducción del 30%. Cuando uno ve este informe, pues uno empieza a ver que todo estaba aparentemente acordado con unos delincuentes de talla mayor. Ahora lo que tiene que hacer es fortalecer y empoderar a la Fuerza Pública y llevar el ataque frontal a los narcoterroristas", señaló Eder.

Ambos mandatarios coincidieron en hacer un llamado al nuevo Gobierno nacional para fortalecer inmediatamente las capacidades de la Fuerza Pública, recuperando así la autoridad y el control territorial en todo el país.