Médicos de Hospital de Buenaventura, en cese de actividades por falta de pago

Profesionales del sector de la salud del Hospital de Buenaventura, Valle, el Luis Ablanque de la Plata, se declararon en cese de actividades porque ya cumplen dos meses sin recibir el pago de sus salarios.

Aseguran que tienen cuentas pendientes de pago desde el mes de febrero, y advirtieron que por ahora solo atenderán casos de emergencia que lleguen al área de urgencias.

"Nos vemos en la necesidad de hacer este cese por nuestros salarios que se nos adeudan, son dos meses, y necesitamos el pago, y además que se cumplan también los acuerdos pactados con el agente interventor. Por ahora, a la espera de lo que nos digan desde el área administrativa de esta casa de salud y esperando si ocurre alguna emergencia para atenderla, pero que sea urgencia vital de resto no", dijo el Carlos Guerrero, pediatra del Hospital Luis Ablanque de la Plata

Por otro lado, Jesús Alberto Quiñónez, médico internista, también manifestó que las condiciones del hospital no son las mejores y que en la mayoría de las áreas no cuentan con los elementos necesarios para atender a los pacientes, por lo que pide a los gremios apoyo.

"No hay los elementos mínimos elementales para trabajar, hoy carecemos de un elemento para hacer las radiografías de tórax, no hay antibióticos, no hay sangre, es decir la situación es deplorable, y amerita que toda la sociedad de Buenaventura, por ejemplo los gremios, los empresarios, políticos y dirigentes respalden las actividades de la que es su principal casa de salud", manifestó el profesional de la salud.

Según la mesa de salud del paro cívico de Buenaventura, el déficit que actualmente presenta el hospital Luis Ablanque de la Plata supera los $80 mil millones. Esta es la segunda vez en menos de siete meses que se da un paro de médicos y enfermeras por la razón de falta de pagos.