Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / MinDefensa advierte aumento de reclutamiento de menores en Cali

MinDefensa advierte aumento de reclutamiento de menores en Cali

A través de las redes sociales les ofrecen falsas oportunidades a los jóvenes de las zonas más vulnerables de la capital del Valle.

MinDefensa en Cali
MinDefensa
Por: Stephany Toledo
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:02 p. m.

En medio del más reciente consejo de seguridad adelantado en Cali, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió la existencia de una preocupante amenaza que pone en riesgo la vida e integridad de los menores de edad de la ciudad, debido a las diferentes estrategias que están implementando los grupos armados ilegales para llamar su atención.

A través de las redes sociales y llegando a los entornos que frecuentan, integrantes de estructuras como el frente Jaime Martínez y el ELN se acercan a los jóvenes caleños, especialmente en zonas vulnerables como el oriente, la ladera y los corregimientos de la ciudad.

"Están utilizando las redes sociales para engañar y manipular, para reclutar niños, niñas y adolescentes que, si bien el reclutamientoreclutamientoumentó en Cali, porque ya están optando por reclutar a los niños, robándoselos para llevarlos a la violencia y eso no lo vamos a permitir", dijo el ministro de Defensa.

Cabe recordar que esta situación había sido advertida días atrás por la Personería de Cali y la Defensoría del Pueblo, donde indicaban que los integrantes de estos grupos ilegales están llegando hasta instituciones educativas y parques para llamar la atención de los menores de edad, también a través de falsas promesas deportivas o laborales.

