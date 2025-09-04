MinDefensa advierte aumento de reclutamiento de menores en Cali

En medio del más reciente consejo de seguridad adelantado en Cali, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió la existencia de una preocupante amenaza que pone en riesgo la vida e integridad de los menores de edad de la ciudad, debido a las diferentes estrategias que están implementando los grupos armados ilegales para llamar su atención.

A través de las redes sociales y llegando a los entornos que frecuentan, integrantes de estructuras como el frente Jaime Martínez y el ELN se acercan a los jóvenes caleños, especialmente en zonas vulnerables como el oriente, la ladera y los corregimientos de la ciudad.

"Están utilizando las redes sociales para engañar y manipular, para reclutar niños, niñas y adolescentes que, si bien el reclutamientoreclutamientoumentó en Cali, porque ya están optando por reclutar a los niños, robándoselos para llevarlos a la violencia y eso no lo vamos a permitir", dijo el ministro de Defensa.

Cabe recordar que esta situación había sido advertida días atrás por la Personería de Cali y la Defensoría del Pueblo, donde indicaban que los integrantes de estos grupos ilegales están llegando hasta instituciones educativas y parques para llamar la atención de los menores de edad, también a través de falsas promesas deportivas o laborales.