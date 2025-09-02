Alerta en Cali por posible reclutamiento en instituciones educativas por bandas trasnacionales

Integrantes de grupos armados ilegales y bandas transnacionales, al parecer, habrían convertido a Cali, no solo en su centro de negocios, sino en el sitio de reclutamiento de nuevos miembros. Ahora no solo desde departamentos vecinos estarían llegando a a las zonas más vulnerables de la ciudad para persuadir a los jóvenes e involucrarlos en la criminalidad, sino que también de sitios como Venezuela, México o Ecuador.

Esta situación fue alertada, tanto por la Personería de Cali como la Defensoría del Pueblo, en su más reciente alerta temprana, donde se advertía que en la ciudad existe un conflicto híbrido, donde grupos como las disidencias de las Farc y el ELN estarían aliándose con bandas locales, sino que también habría interés de grupos de otros países en los jóvenes caleños, llegando con falsas ofertas de empleo u oportunidades deportivas.

"Además de las disidencias de las Farc y los grupos locales, opera la criminalidad organizada que está tomando como presa a nuestros menores, niños, niñas y adolescentes. Lo venimos denunciando, esta presencia de bandas trasnacionales en el suroccidente colombiano, tratando de fortalecerse en las economías ilegales y es allí donde quieren instrumentalizar a nuestros menores", dijo el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

Esta misma situación fue alertada en el Concejo de la ciudad, donde piden a las autoridades prestar atención a estos llamados y así frenar el riesgo para los jóvenes caleños, con el incremento de vigilancia y control en zonas que sean frecuentadas por los menores de edad, como colegios, parques y zonas deportivas y de recreación.

"Están llegando a las instituciones educativas de Cali para reclutar a los muchachos que están estudiando ahí, incitándolos a la violencia y a pertenecer a estructuras ilegales", dijo el concejal de Cali Roberto Ortiz.

Por su parte, el concejal Carlos Andrés Arias hizo un llamado a las autoridades a reforzar las acciones para proteger a la comunidad, "la ciudad está asediada, somos un corredor no solo del narcotráfico sino de todos los elementos que generan violencia, tenemos grupos criminales, reclutamiento, gran cantidad de microtráfico, es decir, aquí hay muchas complejidades", añadió.

Por el momento, las autoridades no se han referido a este último llamado de atención, lo que sí se conoció es que recientemente hubo una reunión de seguridad a puerta cerrada para definir un plan de acción frente a esta alerta.