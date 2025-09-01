Nuevas cámaras de fotomultas buscan reducir accidentes y controlar infracciones en Cali

La Alcaldía de Santiago de Cali, en articulación con el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. (CDAV), anunció la instalación de 40 nuevos equipos salvavidas en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, prevenir siniestros y fomentar una movilidad más responsable. La iniciativa cuenta con plena autorización de las entidades competentes a nivel nacional y distrital.

La gerente del CDAV, Diana Carolina Reina Cardona, aclaró que el proyecto cuenta con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección de Planeación Distrital y el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría de Movilidad.

Estos dispositivos de foto detección electrónica (SAST) buscan reducir los accidentes viales, controlar infracciones como el exceso de velocidad y promover una cultura de respeto por las normas de tránsito.

La implementación de los equipos estará acompañada de señalización y demarcación vial en cada punto de instalación, cumpliendo con la normatividad vigente.

"Las decisiones en materia de movilidad y seguridad vial estén siempre al servicio de la vida y el bienestar de todos”, añadió la gerente.