MinDefensa reconoce que se deben reforzar capacidades para proteger a miembros de la Fuerza Pública

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que actualmente la Fuerza Pública en el país no cuenta con las capacidades suficientes para proteger la vida de soldados y policías, quienes son vulnerables a diferentes ataques perpetrados por grupos armados ilegales, como fue el reciente ataque contra un convoy militar en el municipio de El Patía, Cauca.

Esta declaración del ministro la hizo en el Encuentro de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional en Cali, donde habló del estado de salud de los militares que resultaron heridos en el último atentado, confirmando que iba a visitarlos a la clínica Valle del Lili, donde están siendo atendidos.

"Tenemos que darles mejores capacidades, porque no podemos mandar a nuestros militares y policías con los elementos suficientes para protegerlos. Por eso el llamado que hacen los gobernadores, pero nosotros también como ministerio, el ministerio ha sido consciente y por eso ha proyectado un proyecto a diez años de 49 billones de pesos", explicó Sánchez.

El ministro de Defensa también confirmó que el gobierno nacional aprobó la inversión de un billón de pesos para fortalecer el sector defensa del país el próximo año y así robustecer las capacidades de la fuerza pública.