Suspenden por tres meses al secretario de Movilidad de Cali por trabajar durante incapacidad

Al ser notificado oficialmente, el secretario de Movilidad aseguró que el proceso no se adelantó de acuerdo con el debido proceso.

Secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco.
Secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco.
Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, fue suspendido durante tres meses de su cargo por la Personería Distrital, por una presunta falta disciplinaria, al haber ejercido sus funciones durante un periodo de incapacidad médica.

Según la Personería, el secretario Orozco incumplió con los días de reposo que sus médicos le ordenaron tras haberse realizado una intervención quirúrgica la semana pasada, y aunque la operación no era de mayor complejidad, el funcionario retomó sus funciones desde el pasado fin de semana, durante los días de concierto de Shakira en Cali.

"La medida de suspensión provisional no constituye una sanción, sino una actuación preventiva contemplada en el Código General Disciplinario, mientras se verifica la veracidad de los hechos y se determinan posibles responsabilidades", señaló la Personería de Cali.

Al ser notificado oficialmente, el secretario de Movilidad aseguró que el proceso no se adelantó de acuerdo con el debido proceso, y que su reincorporación a su cargo fue aprobada por sus médicos. Añadió que adelantará todas las medidas legales necesarias para su defensa.

"Esta medida es injusta y carece del debido proceso, esta sanción desconoce la realidad, certificaciones médicas y jurídicas. Me sancionan básicamente por trabajar. Tengo todos los soportes médicos y jurídicos que demuestran que podía ejercer mis funciones plenamente. Desde el viernes 24 de octubre mi incapacidad fue suspendida y me reincorporé al día siguiente, no me tomé un día de más", sostuvo el secretario Orozco.

