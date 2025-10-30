En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas
B-King y Dj Regio Clown
Ecopetrol
Huracán Melissa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Murió la mujer que accedió a peligroso reto con tragos en una discoteca de Cali

Murió la mujer que accedió a peligroso reto con tragos en una discoteca de Cali

Según se conoció, una vez que María José Ardila logró completar casi la totalidad del reto, sufrió una descompensación. El cuadro clínico se agravó rápidamente.

María José Ardila.
María José Ardila.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Este jueves la caleña María José Ardila, una joven de 23 años, murió luego de participar en un peligroso reto de tragos dentro de una discoteca. La noticia fue confirmada por el papa de la víctima, Andrés Ardila a Blu Radio.

Según se conoció, una vez que María José Ardila logró completar casi la totalidad del reto, sufrió una descompensación. El cuadro clínico se agravó rápidamente, resultando en una broncoaspiración que le provocó un paro respiratorio.

Aunque los médicos lograron reanimarla en el centro asistencial, el diagnóstico final fue devastador: el daño cerebral resultó ser irreversible.

Ante esta lamentable pérdida, la familia de María José Ardila ha alzado su voz, exigiendo justicia, ya que se ha señalado que la discoteca donde ocurrieron los hechos no contaba con personal adecuado para brindarle primeros auxilios a la joven.

Sobre el reto

Este prometía un premio de millón y medio de pesos y consistía en ingerir varios tragos en un corto periodo de tiempo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cali

Valle del Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad