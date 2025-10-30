Murió la mujer que accedió a peligroso reto con tragos en una discoteca de Cali

Este jueves la caleña María José Ardila, una joven de 23 años, murió luego de participar en un peligroso reto de tragos dentro de una discoteca. La noticia fue confirmada por el papa de la víctima, Andrés Ardila a Blu Radio.

Según se conoció, una vez que María José Ardila logró completar casi la totalidad del reto, sufrió una descompensación. El cuadro clínico se agravó rápidamente, resultando en una broncoaspiración que le provocó un paro respiratorio.

Aunque los médicos lograron reanimarla en el centro asistencial, el diagnóstico final fue devastador: el daño cerebral resultó ser irreversible.

Ante esta lamentable pérdida, la familia de María José Ardila ha alzado su voz, exigiendo justicia, ya que se ha señalado que la discoteca donde ocurrieron los hechos no contaba con personal adecuado para brindarle primeros auxilios a la joven.



Sobre el reto

Este prometía un premio de millón y medio de pesos y consistía en ingerir varios tragos en un corto periodo de tiempo.