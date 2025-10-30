Encapuchados dentro de la Universidad del Valle generan temor entre comunidad del sur de Cali

A través de las redes sociales, circula un video grabado al interior de la sede Meléndez, de la Universidad del Valle, en el que se observa a varias personas encapuchadas recorriendo las instalaciones de la institución.

En la publicación se evidencia cómo algunos de estos hombres realizan grafittis en las paredes de uno de los edificios, con frases como "Los sapos pal lago".

Esta situación ha generado temor y rechazo entre la comunidad vecina de la Universidad, debido a las posibles alteraciones que estas personas puedan generar.

Teniendo en cuenta que desde el mes de septiembre, varias veces los encapuchados han salido a las vías aledañas a la universidad, como las calles 13 y 16, generando caos en movilidad y paralizando la zona por varias horas.



En diferentes ocasiones, incluso, han realizado actos vandálicos como la quema de tractocamiones, y el hurto de una motocicleta de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Ante esta situación algunos concejales de Cali a través de sus redes sociales han pedido que las autoridades garanticen la seguridad a los estudiantes, vecinos y la comunidad en general, ya que esta tipo de situaciones, que ya son recurrentes generan temor e incertidumbre.

"Encapuchados moviéndose por Univalle como si nada. Señor rector Guillermo Murillo. Esto demuestra, una vez más, que no tiene control del campus. Si no puede recuperarlo, debe hacerlo junto a las autoridades y proteger a los estudiantes, vecinos y caleños", indicó el concejal Juan Felipe Murgueitio.