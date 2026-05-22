Misión humanitaria busca atender emergencia por enfrentamientos entre pueblos Misak y Nasa en Cauca

Una misión humanitaria promovida por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y varios garantes adelanta acciones para atender la emergencia derivada de los enfrentamientos entre integrantes de los pueblos indígenas Misak y Nasa en el municipio de Silvia, Cauca.

En medio de la tensión que deja hasta el momento siete personas fallecidas y más de 100 heridos, organizaciones de derechos humanos comenzaron un primer acercamiento en la zona con el objetivo de atender a las víctimas y facilitar canales de comunicación.

El coordinador del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Eduin Mauricio Capaz, explicó a Blu Radio que las acciones que se están desarrollando tienen un carácter humanitario y buscan priorizar la atención de las personas afectadas por los enfrentamientos.

“Esto es un primer acercamiento alrededor de esto que ha sucedido. Y nuestras acciones van a estar alrededor exclusivamente de lo humanitario, de poder brindar acompañamiento a los heridos, extraer los cuerpos de personas que están todavía en el sector de esta confrontación, y poder establecer un canal de comunicación directo que nos ayude a superar esta difícil situación”, señaló Capaz.



La misión humanitaria busca ingresar a las zonas donde se han concentrado los enfrentamientos para facilitar el traslado de heridos, recuperar cuerpos que permanecen en medio de la confrontación.

Los choques entre integrantes de los pueblos Misak y Nasa se registraron en medio de una disputa territorial en el resguardo de Pitayó, una situación que en las últimas horas ha generado fuertes enfrentamientos.

Finalmente, Capaz hizo un llamado para que se permita el desarrollo de las acciones humanitarias y de derechos humanos en medio de la crisis. “Seguimos pidiendo a tod@s que permitan la acción de DDHH y humanitaria así sean muy difíciles los momentos”, señaló el coordinador del CRIC.