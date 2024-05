"Nariño no puede seguir secuestrado": transportadores rechazan bloqueos en Vía Panamericana

Transportadores de Nariño rechazaron los bloqueos que se han registrado en la Vía Panamericana y que ya suman, según el Comité Intergremial del departamento, más de 250 horas con corte al pasado mes de mayo.

"Nariño no pude seguir secuestrado", dijeron transportadores de carga de Nariño, tras advertir que si el Gobierno no adopta medidas urgentes para evitar nuevos bloqueos, el gremio tomará sus propias medidas para evitar más perdidas económicas en la región.

Por eso, Andrés Charfuelan, presidente de los transportadores en Nariño, dijo al ministro de Transporte que en lo que va corrido del año se han registrado 39 bloqueos y, según él, el Estado colombiano no ha hecho nada para evitar esos taponamientos.

El líder gremial insistió, además, en que es muy critica la situación porque, entre otras cosas, perjudica la economía del departamento y, a pesar que esta región voto un 80 % por Petro, no ha visto ningún apoyo del jefe de Estado.

Publicidad



En ese sentido, Mario Guevara, integrante del comité intergremial de Nariño, aseguró que las pérdidas económicas causadas por los recurrentes los bloqueos en la Vía Panamericana provocaron que cerca de 700 empresas no renovarán su matrícula mercantil para este año y, sumado a esto, todos los sectores están afectados.

Guevara fue mas categórico y aseguró que, con con fecha de corte al 15 de mayo, se han registrado mas de 251 horas de bloqueos con 39 cierres totales de la carretera, todos ellos en el Cauca, donde se han dejado de movilizar cerca de 25 millones de kilos de mercancías entre Nariño, Cauca y el centro del país.

Publicidad

"Por este tramo vial del suroccidente de Colombia transitan un promedio de 3.800 vehículos de carga, servicio público y particulares, en donde el 25 %, es decir casi 760, son camiones y tractomulas", manifestó Guevara.

"Estamos perdiendo clientes que ya no compran nuestros productos agrícolas por la incertidumbre de la vía y eso conlleva a que los empresarios nariñenses hayan perdido credibilidad inversionista y en el departamento no hay, lastimosamente, la capacidad de transformación agroindustrial", dijo Guevara, quien aseveró que, en parte, los bloqueos no tienen "una razón diferente a la incapacidad del Gobierno nacional de ofrecer soluciones y cumplir con los compromisos que ellos están pactando".

Publicidad



“La gran mayoría de los bloqueos a la carretera internacional obedece al incumplimientos con las unidades educativas donde no tienen la suficiente planta y no les están cumpliendo con el pie y con grupos indígenas, también que anuncian que no les están cumpliendo con los compromisos y especialmente de una sentencias de la corte constitucional”, sostuvo el líder gremial.

Por otra parte, Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, se sumó a la propuesta de las autoridades del Cauca de crear un frente común entre todos para que la Vía Panamericana sea declarada sujeta de derechos y se pueda así evitar nuevos taponamientos que aumente la crisis económica en Cauca y Nariño.