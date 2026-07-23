“No podemos esperar nada del Gobierno nacional”: gobernadora del Valle ordena giro a hospitales

Tras los bloqueos registrados el pasado miércoles en varias vías del norte del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció el traslado de 6.000 millones de pesos para atender, como primera medida, la crisis salarial que enfrentan los trabajadores de los hospitales de Roldanillo, Sevilla y Zarzal.

La decisión se conoció luego de que empleados de la salud salieran a las calles y bloquearan corredores viales como la vía Panorama para exigir el pago de salarios atrasados. Según los trabajadores, algunos acumulan hasta cinco meses sin recibir sus salarios, una situación que, advierten, pone en riesgo sus condiciones de vida y la continuidad de la atención en los centros asistenciales.

“La crisis humanitaria que vive el sistema de salud hoy, también se trasladó a las vías del Valle del Cauca. El desespero de cientos de trabajadores de la salud que acumulan atrasos salariales de hasta 5 meses por incumplimiento del pago de las EPS los llevó a bloquear corredores del norte del departamento del Valle. Como no podemos esperar nada del Gobierno nacional, desde la gobernación del Valle ya estamos trasladando recursos para poder darle 6.000 millones de pesos a los hospitales de Roldanillo, Sevilla y Zarzal y así poder disminuir la deuda laboral”, mencionó Dilian Francisca Toro.

Tras conocerse el anuncio de la gobernadora, los manifestantes levantaron los bloqueos y agradecieron la decisión de la mandataria de intervenir ante la situación que, según denuncian, tiene al borde del colapso a varios hospitales del norte del departamento.



"La señora gobernadora acaba de llamar al gerente del hospital de Roldanillo para decirle que de parte de la gobernación inyectarán unos recursos muy importantes. Este bloqueo ha surgido unos resultados muy importantes y todo se hace por la salud de todos los municipios”, mencionó uno de los manifestantes.

La Gobernación del Valle insistió en que los 6.000 millones de pesos permitirán contribuir al pago de la nómina de los trabajadores y garantizar la continuidad de la atención a los pacientes. Sin embargo, la administración departamental advirtió que el problema de fondo continúa siendo la millonaria deuda que las EPS mantienen con la red hospitalaria.

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Por ahora, los trabajadores esperan que los recursos anunciados se traduzcan en el pago de los salarios atrasados, mientras continúa la discusión sobre la crisis financiera que afecta a la red hospitalaria del departamento.