"No vamos a permitir que el suroccidente sea el segundo Catatumbo”: personero de Cali

En medio de la Asamblea de Personeros del Valle del Cauca y Cauca, que se llevó a cabo este miércoles y jueves en Cali, y que tenía como principal propósito conocer de primera mano denuncias sobre aquellas situaciones de inseguridad y de amenazas a las cuales se enfrentan los funcionarios, el personero de la ciudad, Gerardo Mendoza, expresó su preocupación por los más recientes hechos de alteración de orden público y dijo que la región no puede estar bajo situaciones que generen riesgo para la comunidad.

"No vamos a permitir que el suroccidente se convierta en un segundo Catatumbo , eso no lo vamos a permitir, y somos nosotros los garantes de los derechos humanos para que este tipo de situaciones no afecten nuestro territorio, nuestra geografía y mucho menos afecte a nuestra población civil", manifestó el personero de Cali.

También hizo el llamado para que, con presencia del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, junto con los demás personeros de ambos departamentos, se instale una mesa técnica que permita evaluar y tomar decisiones sobre qué estrategias implementar para prevenir una tragedia de mayor gravedad.

"Debemos hacer una reunión conjunta para evaluar todas y cada una de las circunstancias que aquejan nuestro territorio, especialmente, lo que atañe con la seguridad y con el orden público y el escalonamiento del conflicto", señaló Mendoza.

Piden protección para defensores de derechos humanos

En dicha asamblea, participaron 80 personeros de Valle y Cauca , quienes pidieron al Gobierno nacional protección para los defensores de derechos humanos, con garantías que les permitan realizar su labor en los territorios sin amenazas y sin riesgos para su integridad.