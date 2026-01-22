En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / El volcán Puracé regresa a alerta amarilla

El volcán Puracé regresa a alerta amarilla

El volcán Puracé redujo su actividad y bajó a alerta Amarilla tras casi dos meses en nivel Naranja, aunque el Servicio Geológico Colombiano advierte que continúan las emisiones de gases y pide no acercarse al cráter.

