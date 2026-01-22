El volcán Puracé regresa a alerta amarilla

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos regresó al estado de alerta Amarilla, luego de permanecer casi dos meses en nivel Naranja debido al aumento de su actividad interna. La decisión fue anunciada por el coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, Jaime Raigosa, a través de un video oficial divulgado por la entidad.

“El volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos regresa a estado de alerta Amarilla. Desde el 29 de noviembre de 2025, el volcán se encontraba en estado de alerta Naranja y, durante este tiempo, les informamos a diario sobre los cambios en su actividad a través de los boletines extraordinarios”, indicó Raigosa.

De acuerdo con el SGC, el retorno a la alerta amarilla se fundamenta en el análisis de cinco parámetros principales que evidencian una disminución en la actividad del sistema volcánico. “Buenos días. El Servicio Geológico Colombiano se permite informar que desde el día de hoy el volcán Puracé se cambia del estado de alerta Naranja que venía desde el pasado 29 de noviembre de 2025 a un estado de alerta Amarillo. Esta decisión viene motivada principalmente en cinco parámetros”, detalló el funcionario.

Nueva imagen del volcán Puracé // Foto: SGC

Entre los criterios destacados, el SGC explicó que las emisiones de ceniza, que habían sido recurrentes y de mayor intensidad durante diciembre, mostraron una disminución notoria desde el pasado 6 de enero, tanto en número como en energía asociada. Asimismo, la energía sísmica vinculada a los sismos de fluidos al interior del volcán, que había registrado un incremento el 27 de diciembre, también refleja una tendencia a la estabilidad en los últimos días.



El observatorio precisó que las emisiones de dióxido de azufre (SO₂), que habían aumentado a comienzos de diciembre, presentan actualmente valores estables, mientras que la anomalía térmica detectada dentro del cráter desapareció desde el 12 de enero. En cuanto a las deformaciones superficiales del macizo, los valores actuales son similares a los observados antes del cambio a alerta Naranja.

Durante el tiempo que el volcán permaneció en nivel Naranja, el SGC mantuvo una coordinación constante con las autoridades locales y regionales. “Durante todo este tiempo que el volcán ha permanecido en estado de alerta Naranja, se ha hecho un trabajo continuo con las comunidades y con las entidades del sistema de gestión de riesgo como la Alcaldía, la Gobernación y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con el fin de mantener informada a la comunidad sobre lo que está pasando con el volcán”, señaló Raigosa.

El funcionario recordó, sin embargo, que el cambio de alerta no implica la ausencia total de actividad y reiteró el llamado a la precaución. “Este trabajo lo seguiremos haciendo con las comunidades a pesar del cambio de estado de alerta y hacemos un llamado a la comunidad para que no se acerque a la parte alta del volcán, pues a pesar de que cambiamos el estado de alerta se continúan presentando emisiones de gases. Invitamos a la comunidad a que se informe a través de los canales oficiales que el Servicio Geológico tiene dispuestos para informar sobre la actividad del volcán Puracé y de los demás volcanes activos que monitorea la entidad”, concluyó.

El SGC mantiene el monitoreo permanente del Puracé y de todos los volcanes activos del país, recordando que el nivel amarillo indica cambios en el comportamiento del sistema volcánico, aunque sin evidencia de una erupción inminente.

