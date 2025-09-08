“Nunca hubo llamado de pare en altamar”: pasajero sobreviviente de ataque a lancha en Nariño

“No disparen, somos de la Alcaldía de Mosquera, no disparen”, fueron los gritos que se escucharon en la madrugada de este lunes, luego de que los integrantes de una patrulla de la Armada Nacional dispararan ráfagas de fusil contra los ocupantes de una lancha que viajaba entre Mosquera, en la subregión del Sanquianga, y Tumaco, en el Pacífico nariñense.

Blu Radio habló con José Tomás Ordoñez, líder social, quien junto a otras seis personas abordó la lancha en uno de los muelles del municipio de Mosquera con rumbo a Tumaco: “Nos desplazábamos hacia Tumaco y, por un tema de aguas que es totalmente normal en esta zona del Pacífico, salimos a las 4 de la madrugada y en el sector de San Juan se ve venir una embarcación que efectivamente era de la Armada, pero nunca hizo ninguna señal luminosa para que nos detuviéramos, ni mucho menos para que nos acercáramos”, dijo el sobreviviente.

Manifestó que pasaron algunos segundos y siguieron su marcha. Ellos iban alumbrando con linternas para no chocar, y no es verdad que la lancha estuviera sin ninguna clase de iluminación.

“Pasamos por un lado de la embarcación de la Infantería de Marina y en segundos escuchamos varias ráfagas de fusil que nos obligaron inmediatamente a tirarnos al suelo de la embarcación, y nos dimos cuenta de que uno de los pasajeros gritaba que estaba herido”, relató Ordoñez.

Aseguró que fueron segundos de angustia y miedo porque seguían disparando, a pesar de que ellos comenzaron a gritar que en la lancha viajaba la alcaldesa de Mosquera, Karen Pineda.

“Ellos nunca hicieron señales de pare, ni mucho menos hicieron nada para que disminuyéramos la velocidad. Tampoco accionaron la luz verde, ni hicieron señal alguna que nos hiciera pensar que nos estaban llamando”, aseguró el líder social.

Dijo que la patrulla de la Infantería de Marina no estaba estacionada, sino que también iba transitando, igual que la lancha de la Alcaldía. “Entonces no entiendo por qué ahora quieren decir los altos mandos militares y el mismo ministro de Defensa que no acatamos los llamados de pare; eso no es cierto”, aseguró Ordoñez.

Manifestó que, después de las ráfagas de fusil que dispararon, ellos pensaron que se había tratado de disparos al aire, pero cuando uno de los ocupantes cayó al piso de la embarcación se dieron cuenta de que no fue así y que los disparos fueron directamente contra la embarcación, relató Ordoñez.

“Estoy vivo de milagro porque Luis Fernando Sánchez, asesor de la Alcaldía que murió en estos confusos hechos, viajaba junto a mi lado cuando gritó que si todos estaban bien y dijo que lo habían herido, que por qué habían hecho eso si ellos eran civiles, que por qué les dispararon”, contó Ordoñez.

Indicó que Luis Fernando duró vivo cerca de 15 minutos y que solo preguntaba por la alcaldesa y los otros pasajeros, que si todos estaban bien: “Todos, incluidos la alcaldesa, entramos en pánico; no sabíamos qué hacer, gritamos que no dispararan más y recuerdo que Luis Fernando, antes de morir, les decía a los infantes de Marina que por qué hicieron eso, que por qué no dispararon al agua o al aire”.

La alcaldesa, en medio del llanto, reclamó a los militares que no era la primera vez que ellos disparaban contra la embarcación de la Alcaldía; que esta era la tercera vez, pero ellos no decían nada, solo estaban callados, recordó Ordoñez.

“No estamos en contra de la ley. Nunca nos hicieron señales de pare y sabemos que cuando en altamar la Armada hace llamados hay que acatarlos, porque se pueden presentar impases como el ocurrido esta madrugada y, gracias a Dios, no fue una masacre”, dijo el líder social.

El líder social pidió a las autoridades que se investiguen los hechos y se clarifique lo sucedido, porque ellos jamás vieron señales de pare y todos estuvieron a punto de morir.