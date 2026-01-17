En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Nueva EPS
Gobernadores
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Obispo de Buenaventura denuncia que comerciantes deben pagar hasta 50 millones al mes en extorsiones

Obispo de Buenaventura denuncia que comerciantes deben pagar hasta 50 millones al mes en extorsiones

En la última semana se dio a conocer el cierre de dos reconocidos restaurantes del distrito, y por lo menos ocho establecimientos del sector pesquero también están considerando cerrar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad