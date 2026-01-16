En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Desconocidos ingresaron a un hospital en Buenaventura y asesinaron a un paciente hospitalizado

Desconocidos ingresaron a un hospital en Buenaventura y asesinaron a un paciente hospitalizado

Los responsables de este crimen serían integrantes de la banda criminal 'Los Espartanos', quienes ya habían atacado a la víctima días atrás, en un tiroteo registrado en el barrio Nayita.

Publicidad

Publicidad

Publicidad