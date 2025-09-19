Oleada de violencia en Miranda, Cauca, deja un bus de la empresa Sultana del Valle incinerado

El bus de servicio público de la empresa Sultana del Valle fue incinerado en la vía principal del municipio que conduce desde Miranda hasta el municipio de Florida, en un sector conocido como Guatemala cerca de la Bamba en el norte del Cauca.

Según el reporte de las autoridades, el bus fue interceptado la madrugada de este viernes 19 de septiembre por un grupo de hombres que amenazaron al conductor con armas de alto alcance, procediendo a bajarlo del vehículo, para posteriormente prenderle fuego.

La secretaria de Gobierno de Miranda, Cauca, Isabel Cristina Cardona, afirmó que en el momento de los hechos el bus no llevaba pasajeros y que el conductor resultó ileso, a demás dijo que "en las próximas horas se espera que las autoridades municipales puedan realizar un Consejo de Seguridad."

Las autoridades han mostrado preocupación pues estos hechos se suman a una oleada de violencia en este municipio, que incluye el reciente asesinato de un menor de edad identificado como Julián Andrés de 15 años de edad, en la zona del Ortigal. El asesinato del Líder Sindical Yilber Carnaval, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, quien fue encontrado muerto con múltiples impactos de bala en la zona rural del municipio. El ataque sicarial que acabó con la vida de Pedro Luis Martínez, comerciante del barrio Suerte 40 y el secuestro de Samuel Londoño, hijo del exalcalde y Gerente de la Licorera del Cauca, quien estuvo en retenido durante 10 días.



La Secretaria de Gobierno también mencionó que todos estos hechos violentos son materia de investigación de las autoridades y que es urgente la intervención y el apoyo de los organismo regionales para generar estrategias que garanticen la seguridad y la vida de los ciudadanos de este municipio.